Sul Lungomare Falcomatà l’attesa manifestazione “Karting in piazza”

Karting in Piazza è una manifestazione di educazione stradale ed avviamento allo sport che si svolge secondo un originale e collaudato format e che ha suscitato consensi ed attenzioni anche a livello mondiale, inserito come è nel programma Fia Action for Road Safety, che gode dell’alto patrocinio dell’ONU.

I numeri della manifestazione

Dai suoi esordi, alla manifestazione partita nel 2013, si è registrata la partecipazione di oltre 10.000 bambini che hanno potuto cimentarsi alla guida di un kart dopo aver acquisito le principali nozioni utili alla sicurezza stradale.

Se i bambini sono stati i principali protagonisti di questi eventi altri esaltanti momenti si sono vissuti con la collaborazione e la partecipazione entusiasta di Campioni dello sport automobilistico e di alte personalità.

Tra questi Alex Zanardi (pilota F1 e plurivittorioso ad Indianapolis) e Emanuele Pirro (cinque volte vincitore della 24 Ore de Le Mans) ed il Presidente dell’Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani con il Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo, Jean Todt. Quest’anno si aggiungono i piloti del Ferrari Driver Academy Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco.

La grande richiesta delle Comunità sul territorio (oltre 20 gli Automobile Club locali che si sono candidati per il 2017) hanno fatto sì che l’ACI ripetesse l’esperienza anche quest’anno, in 9 location italiane tra cui vi sarà Reggio Calabria.

La tappa di Reggio Calabria

La manifestazione di Reggio Calabria si svolgerà nei giorni 17 e 18 Maggio sul lungomare “Falcomatà”.

Oltre al numeroso Staff fornito da ACI Sport, in questa occasione saranno presenti autorità e campioni sportivi. Tutti i dettagli dell’atteso evento saranno illustrati alla conferenza stampa di sabato 13 Maggio alle ore 11 presso l’Automobile Club di Reggio Calabria.