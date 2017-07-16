Sulla scia del grande successo di “Italico”, nasce “Sole dello Stretto”

Calabria e Sicilia presentano insieme il nuovo gusto con pistacchio di Bronte, miele della Sila e fichi dottati di Villapiana

Sulla scia del grande successo di ITALICO, il gusto di gelato che spacca ma unisce, esordisce contemporaneamente in Calabria e Sicilia “SOLE DELLO STRETTO” della famiglia dei gusti ITALICI il cui messaggio è quello di trasmettere valori di collaborazione e unione tra Reggio e Messina, Calabria e Sicilia.

Nella città peloritana sostenitore di questi principi il maestro Giuseppe Arena, invece in Calabria i colleghi Davide Destefano, Gaetano Vincenzi e Pasquale Monteleone, trio ormai consolidato che ha presentato simultaneamente il nuovo gelato, una vera e propria esplosione di gusto.

Gli ingredienti in questo caso sono rigorosamente calabresi e siciliani allo scopo di voler rafforzare la fratellanza e collaborazione tra i professionisti delle due regioni, quindi un delicato Pistacchio di Bronte guarnito con una salsa di miele della sila, fichi dottati di Villapiana, Mandarino Tardivo Ciaculli e una croccantissima granella di pistacchi e Mandorle pralinate.

Continua quindi questo vero e proprio progetto di diffusione di messaggi socialmente positivi che in pochi mesi ha ottenuto risultati sorprendenti a livello nazionale riscuotendo il favore del pubblico ormai stanco di messaggi negativi.

#UNITISIVINCESEMPRE