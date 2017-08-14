Dopo il grande successo dell’evento LYD EDM, il Festival dedicato alla electronic dance music che ha visto sul palco di Soverato alcuni tra i più famosi e apprezzati dj al mondo – i Delayers, Lush & Simon, Steve Aoki, Angemi e Tigerlily – e la cittadina ionica coinvolta in una festa senza precedenti per il Sud, la Summer Arena si appresta al cosiddetto “giro di boa”. Dopo i Nomadi, Il Volo, Nek, Marracash e Guè Pequeno e il LYD EDM Festival, appunto, nell’area Marino gestita dalla Esse Emme Musica – che programma gli spettacoli in cartellone -, si aspettano i tanti fan del duo di Benji e Fede, che arriveranno a Soverato per il 16 agosto. Nel giorno dopo Ferragosto il duo che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni, soprattutto fra i più giovani, arriverà a Soverato per un concerto che non deluderà le aspettative.

Chi sono Benji & Fede e il loro ultimo album

Benji & Fede è un duo pop italiano, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, due ragazzi 20enni che si sono conosciuti tramite Facebook e hanno iniziato a collaborare alla fine del 2011 dopo aver visto le rispettive perfomances su Youtube. Adesso sono un sodalizio affermato e il loro ultimo album “0+”, uscito nell’ottobre 2016 e per due settimane consecutive al n. 1 della classifica di vendita durante le quali hanno raggiunto il Disco di Platino, vede le collaborazioni con Jasmine Thompson, Max Pezzali e Annalisa, ed è stato realizzato tra l’Italia, la Norvegia, la Finlandia e nei vari viaggi compiuti dagli artisti in questo anno straordinario. “0+” è un lavoro molto personale che racconta di vita, di amore, dei loro incontri e delle loro avventure.

È un album che nasce dalla collaborazione di Benji & Fede con giovani autori e produttori stranieri, dalla loro interazione con realtà diverse che hanno reso possibile la creazione di un movimento generazionale capace di elaborare sonorità nuove, a volte più elettroniche, a volte più acustiche. Tra i vari successi e importanti riconoscimenti va segnalata anche la vittoria agli Mtv Ema 2016 a Rotterdam dove si sono aggiudicati il “Best Italian Act”, e il più recente trionfo nella categoria “Cantante Italiano Preferito” ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2017 che si sono tenuti a Los Angeles l’11 marzo.

L’Avis alla Summer Arena

Anche per il concerto di Benji e Fede continua la collaborazione della Summer Arena con l’Avis: i volontari dell’associazione saranno presenti nell’area giorno 16, con un loro stand informativo sulle attuali campagne di sensibilizzazione.

SUMMER ARENA 2017 Soverato

Benji & Fede 16/08

Mannarino 19/08

Francesco Renga 21/08

Fiorella Mannoia 24/08

Mario Biondi 27/08

Per informazioni Esse Emme Musica di Maurizio Senese Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro Tel. 0961.872883 info@essemmemusica.it www.essemmemusica.it www.summerarena.it www.ticketservicecalabria.it