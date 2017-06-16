Summer Parking, ATAM introduce un nuovo abbonamento di sosta
ATAM lancia Summer Parking, il nuovo abbonamento quindicinale per la sosta serale sul Lungomare Falcomatà dal 1° luglio al 15 settembre 2017
16 Giugno 2017 - 13:00 | di Eva Curatola
ATAM introduce “Summer Parking”, un nuovo abbonamento di sosta che ti consentirà di sostare sul Lungomare “Italo Falcomatà”, dalle ore 19.30 alle ore 00.00, per tutta la stagione estiva (dal 1° luglio al 15 settembre 2017).
L’abbonamento, di durata quindicinale, si potrà richiedere, a partire dal prossimo 19 giugno, seguendo le indicazioni contenute nella sezione “La Sosta/Titoli di Sosta” del sito web atam rc.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo sosta@atam-rc.it o recandosi presso l’ufficio Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
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