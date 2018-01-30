Ottantaquattro mini-atleti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al raduno Minibasket per Scoiattoli e Libellule, organizzato dalla Smaf di Barbara Gemelli

Al PalaGiovino di Catanzaro Lido si è svolto un bel raduno Minibasket riguardante le categorie Scoiattoli (2009-10) e Libellule (2009-10-11), che ha visto la partecipazione di molti Centri Minibasket che elenchiamo: la Pink Catanzaro, Fortitudo Lamezia, Minibasket Nuovo Basket Soverato, Joy Catanzaro,Mater Domini, San Michele, Smaf, Minibasket Kr e Pallacanestro Vibo Valentia sotto la supervisione del Delegato Minibasket per la provincia di Catanzaro, Giuseppe Giovinazzo.

Il Centro Minibasket ospitante e organizzatore dei giochi è stato la Smaf grazie a tutta la passione e professionalità dell’istruttrice Barbara Gemelli.

Ottantaquattro mini-atleti e sedici istruttori

OTTIMI NUMERI: erano presenti ottantaquattro mini-atleti accanto ad un pubblico gremito proveniente tutti da Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Sedici istruttori presenti sotto gli occhi attenti Antonio Ceroni, Aurora Malta, Barbara Gemelli, Beniamino Caruso, Claudio Todaro, Francesco Pullano, Marco Impresa, Milva Paonessa, Otello Celia, Renata

Raffaele, Paolo, Salvatore Torcasio, Giancarlo Satiro, Federica Sbrissa, Giorgio Scarfone e Loretta Verduci.

Le attività si sono svolte in tre fasi di circa quarantacinque minuti ciascuna. Si sono disputate contemporaneamente tre minipartite 3vs3 (metà-campo sprint su 4 tempi da 4′ effettivi): due sul campo

regolamentare (due canestri in ogni metà campo), una partita all’interno della “palestrina”.

Minipartite a rotazione nei diversi campi

Le squadre hanno svolto diverse minipartite a rotazione nei diversi campi allestiti. Le partite hanno previsto il coinvolgimento di tutti i bambini presenti.

Nello spirito del minibasket nessun punteggio è stato registrato e nessun vincitore e vinto.

Alla fine della manifestazione, dopo la foto di gruppo di rito, è avvenuto un momento di festa e convivialità con la condivisione di uno o più dolci preparati dalle famiglie degli atleti partecipanti.