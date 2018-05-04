Sabato 5 maggio a Locri la XXII edizione della Supercoppa: tre triangolari da 45 minuti tra Locri, Corigliano e Bocale

La Supercoppa della Regione, il titolo messo in palio tra le vincenti dei campionati di Eccellenza e Promozione arrivato alla sua XXII^ edizione, si giocherà a Locri, sabato 5 Maggio a partire dalle ore 15:00.

Locri, Corigliano e Bocale si sfideranno in tre triangolari da 45′ ciascuno: la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra che ha riposato nella prima gara. Saranno assegnati 3 punti in caso di vittori,a 1 punto in caso di pareggio 0 punti in caso di socnfitta. Per ogni gara che terminerà in parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore che metteranno in palio un ulteriore 1/2 punto.

Di seguito il programma delle gare:

1^ gara: CORIGLIANO CALABRO – BOCALE CALCIO ADMO ore 15.00

2^ gara: PERDENTE 1^ GARA – LOCRI 1909 ore 16.00

3^ gara: LOCRI 1909 – VINCENTE 1^ GARA ore 17.00.