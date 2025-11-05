SuperEnalotto, a Reggio centrato un “5” da oltre 36mila euro
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 6 novembre, sale a 73,9 milioni di euro
05 Novembre 2025 - 11:09 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 4 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 36.733,58 euro a Reggio Calabria presso il G&G Multiservice in viale Aldo Moro, 102
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 6 novembre, sale a 73,9 milioni di euro.