Si è svolto dal 5 al 7 aprile sul litorale romano di Terracina il Campionato ITALIANO di Surf Casting 2018 under 16 e under 21. Tra tantissimi giovani atleti proveniente da tutta Italia alla ricerca di un prestigioso posto in nazionale, alla fine il testa a testa lo hanno fatto gli unici due ragazzi di Reggio Calabria.

Al segnale di fine gara é riuscito a conquistare il titolo italiano 2018 di Surfcasting Danilo Galimi, giovane garista della Lega Navale Italiana, sezione Reggio Calabria Sud, capitanata da Massimo Mucciola. Danilo Galimi dopo tre prove di pesca e uno stage tecnico ha prevalso su tutti con due primi posti e un secondo. Il podio é stato completato dall’altro atleta reggino, Matteo Micalizzi della società Alta Marea e da Foggia Andrea della società Sabaudia. I ragazzi faranno parte della nazionale italiana di Surfcasting under 16, capitanata da Agostino Antonelli e da Alfio Vattiato per i mondiali 2019.

Ed arrivano dal profilo facebook del nazionale italiano di surf casting Massimo Mucciola, i complimenti per l’importante risultato ottenuto dal giovanissimo Danilo Galimi che è riuscito a guadagnare il gradino più alto del podio, diventando il nuovo Campione Italiano Under 16 di Surfcasting: “É con grande orgoglio che comunico che il nostro Danilo Galimi é il nuovo CAMPIONE ITALIANO UNDER 16 di SURFCASTING. Impegno, costanza passione, il mix vincente. Complimenti Campione e futuro membro della nazionale Italiana di Surfcasting”.