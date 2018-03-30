Sushi e make up al Moony per un venerdì alternativo
Reggio Calabria trasportata in Giappone: sushi dello chef Bruno Rego e trucco dal vivo su tre modelle nel ruolo di geisha al Moony
30 Marzo 2018 - 09:17 | di Eva Curatola
Indecisi su cosa fare il venerdì sera? Moony salotto da bere ha la risposta alle vostre preghiere.
Il locale del centro città reggino torna infatti con un doppio evento ‘insolito’ e innovativo.
Venerdì 30 marzo alle ore 21:00, Reggio Calabria sarà trasportata in Giappone, al Moony salotto da bere. Un’atmosfera che verrà ricreata oltre che dalla maestria dello chef Bruno Rego che ci delizierà con il tuo fantastico sushi e con la sua cucina fusion, anche dalla partecipazione straordinaria di Roberto Aloisio, make-up Artist per professione ed unico truccatore reggino del film Anime Nere, che truccherà dal vivo tre modelle che interpreteranno il ruolo di Gheisha.
Con lui Gianni Sorci si occuperà delle acconciature ed Alessia Teocle dei gioielli che le modelle indosseranno.
Un evento straordinario, a posti limitati. Per info e prenotazioni 342 66 72 897.
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