Swiss Cross Textile Award 2015 e Graduates Fashion Show 2015 a Milano

di Daniela Bonanno Conti – Martedì 23 giugno a Milano presso la Galleria d’Arte Moderna, l’Istituto Europeo di Design e il Consolato generale svizzero, si svolge lo Swiss Cross Textile Award 2015.

La creatività degli studenti dello IED si incontra con l’eccellenza svizzera.

L’intento è quello di celebrare la qualità del tessuto svizzero e al tempo stesso di valorizzare attraverso un progetto concreto le molteplici idee, emozioni e sensazioni scaturite da un’opera d’arte.

Lo studente vincitore riceverà un premio pari a € 2000,00 e sarà selezionato da una celebre giuria d’onore.

In occasione inoltre della Milano Moda Uomo 2015, l’Istituto Europeo di Design presenta la sfilata di fine anno accademico ‘Graduates Fashion Show 2015’.

Gli studenti Ied presentano al pubblico i loro lavori creativi per una passerella innovativa e al tempo stesso molto glamour.