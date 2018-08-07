Il festival 'Gira lu Mundu' dei Peddaroti taglia il nastro con gruppi da Serbia, Ecuador e Sicilia: tappe nei paesi e due serate sul lungomare di Pellaro

Trentasettesimo Festival del Folklore. Organizzato dal gruppo folkloristico “I Peddaroti”, il festival taglia il nastro delle trentasette edizioni ospitando il gruppo serbo “Batajnica”, il gruppo dell’Ecuador, “Cuniburo Cultural”, e quello siciliano del “Vecchia Jonia”.

Trentasette anni di Festival che coincide con i quaranta (di anni) di vita del gruppo folk “I Peddaroti”.

Le tappe del Festival Internazionale del Folklore

Ogni anno, ormai da ben 37 anni, nel mese di Agosto, nella splendida cornice del Lungomare di Pellaro, si svolge il Festival Internazionale dei gruppi folkloristici “Gira lu Mundu” organizzato dal Gruppo Folk “I Peddaroti” in collaborazione con l’U.F.I. (Unione Folclorica Italiana).

Il Festival nato nell’ormai lontano 1980 con l’obiettivo di promuovere l’interazione tra le diverse etnie, nell’ambito delle arti popolari, attraverso musiche e danze tratte dalle culture europee ed extraeuropee, in questo caldo mese di Agosto prende il via oggi, mercoledì 7, da Lazzaro. Domani (8 agosto), tappa al Circolo Tennis “Polimeni” ed il 9 agosto a Serrastretta. Giorno 10, prevista una tappa a Delianuova mentre nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 agosto sono previste le due serate principali del Festival Internazionale del Folklore presso il Lungomare di Pellaro. Giorno 13, i gruppi si sposteranno a Locri per poi fare tappa a Motta San Giovanni (14 agosto) e San Roberto (15 agosto).

Le due serate sul lungomare di Pellaro

Le due serate principali della 37à edizione del Festival “Gira lu Mundu” si svolgeranno a Pellaro sul lungomare: Sabato 11 alle ore 19:45 ci sarà il raduno dei gruppi partecipanti presso la vecchia chiesa con sfilata per le vie del paese ed alle ore 21 è previsto l’inizio dello spettacolo con la finale provinciale dei “Mangiatori del Peperoncino” a cura delle associazioni “Un peperoncino per lo stretto” e “Luna Gialla”; alle 21.30 inizio festival “Riggiu canta e balla” con ospiti “Gli Agatini” di Cataforio, il gruppo folk “Città di Lazzaro”, il gruppo “La Ginestra” di San Salvatore e ovviamente il locale gruppo de “I Peddaroti”. Domenica 12, la giornata di festa inizierà con la celebrazione della Santa messa presso la nuova chiesa “Santa Maria del Lume” di Pellaro alle ore 19. Per le ore 21 sfilata dei gruppi partecipanti e alle ore 21.30 il 37° Festival internazionale del Folklore.