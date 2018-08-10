Esordio stagionale ormai vicino, la Reggina è pronta per la sfida di Coppa Italia contro la Vibonese, una formazione che si ritroverà da avversaria anche nel prossimo campionato.

Su Gazzetta del Sud qualche battuta del Ds Taibi sulla squadra e sul tecnico:

“Siamo convinti di avere costruito una buona squadra, perché composta soprattutto da ragazzi eccezionali e con un allenatore tra i migliori della categoria. Siamo pronti a dare soddisfazioni ai tifosi e al nostro presidente che ha investito in questi anni e sarebbe anche ora che raccolga qualcosa”.