Taibi: ‘Cevoli tra i migliori. Il presidente ha investito tanto in questi anni’
Alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia con la Vibonese il direttore sportivo amaranto parla della squadra, del tecnico e del mercato
10 Agosto 2018 - 11:41 | di Michele Favano
Esordio stagionale ormai vicino, la Reggina è pronta per la sfida di Coppa Italia contro la Vibonese, una formazione che si ritroverà da avversaria anche nel prossimo campionato.
Su Gazzetta del Sud qualche battuta del Ds Taibi sulla squadra e sul tecnico:
“Siamo convinti di avere costruito una buona squadra, perché composta soprattutto da ragazzi eccezionali e con un allenatore tra i migliori della categoria. Siamo pronti a dare soddisfazioni ai tifosi e al nostro presidente che ha investito in questi anni e sarebbe anche ora che raccolga qualcosa”.
Il Ds ha confermato l’interesse per l’esterno d’attacco Lunetta e la possibilità di un terzo portiere di esperienza.
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