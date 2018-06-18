Il ds Taibi fa il punto sul mercato della Reggina: il ruolo di Praticò, Cevoli e Belardi e i giocatori nel mirino per la nuova stagione

Lavora ed è sempre disponibile con gli organi di stampa. Il DS Taibi, questa volta, risponde alle domande dei colleghi di zonacalcio.net e fa il punto della situazione:

“Per condividere questo progetto mi sembra giusto ci sia gente che possa amare questa città e capire l’essenza di questa piazza. Cevoli e Belardi hanno una totale conoscenza dell’ambiente.

Il presidente Mimmo Praticò è una colonna, sempre presente, una figura troppo importante. Con Laezza ci dobbiamo incontrare in settimana, lo reputiamo un giocatore importante ma aspettiamo la firma.

Sui prestiti? Ci deve essere reciproca volontà. Noi dobbiamo volere questi ragazzi e loro devono desiderare di giocare a Reggio. Su Cucchietti la situazione è particolare, siamo in prima fila poi se ha altre ambizioni, vedremo.

Baclet è un giocatore sul quale avevo chiesto informazioni, è uno degli attaccanti nel mirino”.