Dal 25 al 28 febbraio in Toscana 80 tra pasticcieri e cake designer si sfidano per la Coppa: dieci i calabresi in gara, più giuria e fotografi

La Kermesse ufficiale dei Campionati Italiani FIPGC di Pasticceria e Cake Design si colora di Calabria. Dal 25 al 28 febbraio presso la Fiera del Tirreno CT di Massa Carrara 80 pasticcieri e cake designer si sfidano a colpi di cioccolata e zucchero per vincere la Coppa di Pasticceria e Cake Design e accedere ai Mondiali del 2019.

Due campionati per quattro giorni di alta pasticceria e Cake design, tra creazioni originali, accostamenti inediti, tecniche all’avanguardia e tutto il talento dei migliori interpreti dell’arte pasticcera, che si contenderanno l’ambita Coppa. Non solo: i vincitori avranno la possibilità di entrare a far parte della Nazionale Italiana di Pasticceria e Cake design che parteciperà ai Mondiali nel 2019.

I calabresi in gara

La Calabria sarà rappresentata per la pasticceria: Salvatore Gualtieri di San Sostene Categoria cioccolato; Roberto Sasso di Crotone (Categoria Pastigliaggio); Raffaello Zucco di Cirò Marina categoria Zucchero Artistico; Peppino Valente di Villapiana categoria Zucchero Artistico. Per il Cake Design: Karla Leal Macedo di Lamezia Terme; Maria Rosa Azzariti di Curinga; Rosanna Gigliotti di Crotone; Filomena Tucci di Trebisacce; Rosj De Luca di Mirto Crosia; Rosalba Suppa di Fabrizia.

A giudicare il talento, la creatività e ogni aspetto delle opere presentate sarà una giuria molto attenta ed esigente, composta dai campioni che hanno vinto le precedenti edizioni dei Campionati FIPGC e dai professionisti dell’Equipe Eccellenza Italiana ed Internazionale FIPGC.

Un calabrese nella giuria

Quest’anno in giuria sarà presente Gennaro Filippelli ragazzo 33 enne di Crotone e membro dell’Equipe Eccellenze FIPGC che alla scorsa edizione dei Campionati Italiani FIPGC si è aggiudicato la Medaglia d’oro con un’opera completamente floreale. Gennaro Filippelli (Delegato regione Calabria FIPGC) ha fatto di questa passione un vero e proprio lavoro.

Ormai nome noto nell’ambiente internazionale della pasticceria e del Cake Design per i numerosi premi vinti e per le numerose attività svolte su territorio regionale e nazionale.

I fotografi e la certificazione dei docenti

I nomi calabresi non finiscono qui, perché ad immortalare tutti i momenti più importanti dei prossimi Campionati Italiani FIPGC sarà l’Equipe di professionisti composta da Dionigi Soda e Danilo Riolo di Crotone, ormai fotografi professionisti ufficiali della Federazione Internazionale di Pasticceria.

Dopo il successo riscosso ai Campionati Mondiali FIPGC 2017 dello scorso ottobre presso Host Fiera Milano, sono stati riconfermati. Per concludere Salvatore Gualtieri di San Sostene e Giusj De Mare originaria della Lucania e impiantata in Calabria, sosterranno l’esame di certificazione docenti per l’iscrizione nell’albo d’oro dei docenti certificati FIPGC.

La Calabria una terra ricca di giovani talenti, artisti che ancora una volta portano il gusto e il buon nome della nostra terra in tavola. La segreteria FIPGC Calabria augura a tutti i concorrenti un grande in bocca al lupo fiduciosi del fatto che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo.