Tanti canestri al Pianeta Viola per l’open day minibasket
Open day maschile e femminile al Pianeta Viola 'Massimo Mazzetto' con i centri minibasket della provincia e un campo dedicato alle bambine
16 Dicembre 2017 - 09:11 | di Vincenzo Comi
Il 10 Dicembre 2017 presso il Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” si è svolto l’Open Day maschile e femminile riguardante la provincia di Reggio Calabria.
In scena i centri minibasket di Eutimo Locri, Ymca Siderno, Pgs,Nuovo Basket Soccorso, Lumaka, Pantera, Nets e Vis.
Tanti canestri per i mini-atleti e grande voglia di far bene sotto gli occhi attenti della responsabile provinciale Teresa Nicosia in compagnia di Adele Sergi, membro del Direttivo regionale Minibasket.
Da sottolineare che un campo della struttura è stato dedicato totalmente all’attività del minibasket in rosa con la partecipazione di quattro squadre composte da tutte le bambine di Pantera,Lumaka,Vis e Pgs.
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