E’ uno degli artisti italiani più amati e ha scelto di mettere “il nome dell’amore” al centro di tutto, diventa leit motiv di uno show che si svolge su un main stage A e su uno stage B, che lui stesso definisce “sala prove”, dedicato esclusivamente a un set acustico più intimo. FRANCESCO RENGA, domani 23 agosto presso il Teatro Antico di Taormina, sarà sul palco per oltre due ore di live in cui metterà mette la sua voce al servizio delle parole e delle melodie. Quasi 40 brani, alle sue spalle si alternano immagini di vita, istantanee, lancette che scandiscono il tempo e contributi live.

Durante il concerto sarà possibile riascoltare i più grandi successi che hanno reso Francesco Renga uno degli artisti italiani più apprezzati dal pubblico e i brani di SCRIVERÒ IL TUO NOME il primo album live di Francesco Renga uscito il 28 aprile, che contiene 16 grandi successi e tre brani inediti, tra questi anche “NUOVA LUCE“, in tutte le radio: un pezzo energico e ritmato, scritto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Michele Canova, in questo brano Francesco Renga sperimenta ancora una volta nuovi scenari vocali e nuove sonorità, interpretando il testo con passione e con l’ intensità che lo ha reso uno degli artisti italiani più apprezzati dal pubblico. La band che accompagnerà Francesco Renga è composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.