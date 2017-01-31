Fa tappa in Calabria il Gelato World Tour Challenge

Gelato World Tour Italian Challenge prosegue il suo viaggio tra le regioni italiane per selezionare i gelatieri che parteciperanno alla Finale Nazionale e arriva per la prima volta in Calabria con un vero e proprio tour composto da tre tappe. Si inizia il 6 febbraio a Rossano Calabro (CS) per poi spostarsi l’8 febbraio a Cotronei (KR) e il 9 febbraio da Gioia Tauro (RC).

Complessivamente saranno circa 60 i gelatieri calabresi che si sfideranno a colpi di paletta e gusto per accedere alla Finale Italiana prevista il 23 e 24 marzo ad Anzola Emilia (Bologna) nella prestigiosa sede della gelateria più famosa al mondo.

Gelato World Tour Italian Challenge dà agli artigiani italiani la possibilità di competere con il migliori gelatieri del mondo che si sfideranno per il titolo di “World’s Best Gelato”.

Durante la giornata della competizione si prepara la propria ricetta nel laboratorio messo a disposizione dall’organizzazione e, a fine pomeriggio, si sottopongono le vaschette ad una Giuria composta da un rappresentante di Rimini Fiera, un della rivista di settore Punto IT, giornalisti e chef locali. I primi due gusti di ogni tappa saranno ospitati il 23 e 24 marzo 2017 ad Anzola Emilia nel Campus della Gelato University per la finale italiana in cui saranno scelti 8 partecipanti alla Finale Mondiale di Gelato World Tour.