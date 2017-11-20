Il giorno 24 Novembre, alle ore 18.00, presso l’associazione “Universalia” di Reggio Calabria, avrà inizio il ciclo di conferenze “I Tarocchi: Immagini e Simboli di Umana Sapienza“, a cura del prof. Domenico Rosaci.

Pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/146429405998278/

I Tarocchi come Via iniziatica

Disegnati nella memoria umana, immagini ancestrali che evocano l’essenza stessa dell’Uomo, i Tarocchi rappresentano l’elaborazione medievale di una Via iniziatica che appartiene a tutte le più importanti forme di pensiero, sospesa tra la Filosofia e la Religione.

Una Via che nell’Antico Egitto veniva percorsa sotto la guida di Toth, divenuto per i Greci Ermete Trismegisto, e per i Romani Mercurio dai piedi alati. Una Via chiamata Logos da Eraclito, Dharma da Buddha, Rta da Shankara, Tao da Lao Tzé, Anima da Judha Low, Fuoco da Zarathustra. Una Via che nei Vangeli è chiamata Cristo.

Vedremo come tale Via sia riuscita a sopravvivere alle trasformazioni della cultura occidentale, lasciando in eredità all’Occidente l’arcana memoria della conoscenza più profonda e immediata.

La conoscenza dell’Albero della Vita. Perché è di questo che i Tarocchi parlano, di questo hanno sempre parlato, nascosti tra i versi di Dante, i sogni di immortalità di Borges e le favole moderne di Calvino. I Tarocchi ci raccontano,oggi come allora, di quale aspetto abbia e dove conduca quel sentiero che chiamiamo Vita.

Chi è Domenico Rosaci

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli” e “La Zingara di Metz“, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo”.

Prof.

Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy

Web: www.domenicorosaci.it

email: domenico.rosaci@unirc.it