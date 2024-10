Reggio – Task force anti-Covid, l’opposizione non ci sta: ‘Falcomatà ascolti le altre forze politiche’

È da circa un mese che a Reggio Calabria aleggia l’idea di una task force anti-Covid. Un comitato di talenti creato appositamente per cercare di piegare la curva del contagio nella nostra città.

La proposta era arrivato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, il giorno dopo la sua rielezione. Durante un’intervista in diretta a CityNow, il primo cittadino aveva ammesso di avere già qualche idea sui possibili personaggi da inserire all’interno di questo team: il dott. Fabio Foti, suo diretto ex avversario del Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi, la task force anti-Covid si è riunita per la prima volta e così si è venuti a conoscenza dei 13 personaggi che ne fanno parte. A fare il punto della situazione, poi, era stato sempre il sindaco Falcomatà nel corso di una diretta in cui ha aggiornato i cittadini.

È proprio a questo punto che arriva la protesta da parte dell’opposizione di palazzo San Giorgio, che accusa il primo cittadino di aver agito in modo “sleale”.

Nella nota, firmata dai consiglieri comunali di centrodestra, si legge ancora:

“Consci della situazione delicata che sta vivendo la nostra Città e il mondo intero, convinti che la salute sia un diritto primario da tutelare in ogni sede, come opposizione unita abbiamo approvato all’unanimità come chiesto dalla maggioranza, l’istituzione di una task force cittadina, atta a fronteggiare l’evento pandemico in corso.

I consiglieri scrivono ancora:

“Dovrebbe anche esser noto al sig. Sindaco che non è l’unico attore protagonista della vita dei reggini, infatti ci saremmo aspettati che venisse data la possibilità a tutto il consiglio comunale, minoranza compresa, come annunciato in diverse uscite pubbliche, oltre che durante la votazione dell’ordine del giorno in questione, così da poter individuare nominativi di eccellenza nel settore dell’igiene pubblica, della virologia, dell’infettivologia, tanto nel panorama locale quanto nel panorama nazionale.

Ci saremmo aspettati insomma di poter essere messi quantomeno nelle condizioni di fornire un fattivo contributo ad una causa che dovrebbe essere di tutti e che, soprattutto, dovrebbe essere lontana da qualsivoglia colore politico.

Ci duole, invece, constatare che non solo è stata calpestata la democrazia, con l’adozione di metodi autoritari che risentono probabilmente degli insegnamenti dettati a livello nazionale, ma tra i primi nominativi di questa neo task force cittadina figurano soggetti dalle indubbie capacità professionali, ma che hanno occupato sino a qualche tempo fa lo scenario politico locale.

Ebbene, politicizzare una questione così socialmente delicata, strumentalizzarla ed asservirla a mere logiche propagandistiche, così come è stato fatto in passato con i teatrini del “passa pa casa”, e come sta avvenendo adesso, è quanto di più triste e desolante ci possa essere”.