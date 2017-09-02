di Daniela Bonanno Conti – Fino al 18 novembre 2017 a Taverna in provincia Catanzaro presso il Museo Civico, si terrà la mostra dal titolo: “Guercino-Preti a confronto, la nuova linea dell’arte barocca”.

Una rassegna nel segno del Barocco che ci permette di scoprire l’arte dei due maestri del Seicento mettendo a confronto l’arte del maestro ferrarese con quella dell’artista calabrese.

In mostra, possiamo ammirare alcuni capolavori del maestro ferrarese Guercino Francesco Barbieri messi in dialogo con le pale d’altare e le tele realizzate da Mattia Preti e conservate a Taverna.

È possibile fare un paragone tra le opere dei due artisti e l’opera dei grandi maestri che ispirarono la loro arte.

A Taverna, possiamo inoltre ammirare un ritratto del Guercino e ad alcuni suoi disegni tra i più significatovi tra cui i dipinti San Giovanni Battista, Cristo risorto appare alla Vergine, La Madonna del Carmine e Sant’Alberto, La Madonna col Bambino Benedicente.

Si tratta della prima tappa della mostra; la seconda invece, porterà le opere di Mattia Preti nel centro ferrarese di Cento.

Il direttore del Museo civico di Taverna Giuseppe Valentino ha così commentato la rassegna: “ vogliamo presentare, per la prima volta in Calabria e in modo esaustivo, l’opera del Guercino, ampliandone la conoscenza attraverso il carattere scientifico e divulgativo della mostra e delle sue tematiche”.