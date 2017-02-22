Tavola rotonda sul tema Educare al lavoro imprenditoria e start up

Partecipato ed interessante incontro al Valluri Panella per il progetto educare alla vita voluto da Fidapa Reggio Calabria guidata da Bruna Siviglia. Si è parlato insieme al prof. Domenico Nicolò docente dell’Università Mediterranea, di imprenditoria e start up e dell’importanza di investire nella nostra terra.

Nicolò ha informato gli studenti della possibilità che hanno di poter usufruire gratuitamente dello sportello imprendi Reggio Calabria dove i giovani vogliosi di fare vengono seguiti e aiutati nella realizzazione di progetti per attività imprenditoriali grazie all’aiuto gratuito di imprenditori che li consigliano sul da farsi.

Quello che conta afferma ancora il prof.Nicolò è il merito non l’appartenenza a logge, cosche o quant’altro. Sulla stessa linea la preside dell’istituto Anna Nucera assessore alla pubblica istruzione che stimola i ragazzi a impegnarsi nello studio, nella ricerca ed avere il coraggio di cimentarsi in nuove imprese.

L’incontro è stato coordinato dalla prof. ssa dell istituto Raffaella Imbriaco da sempre impegnata su temi sociali che riguardano il mondo dei giovani e che ha messo in evidenza tutto il percorso fatto dagli studenti nel corso di questi anni Bruna Siviglia presidente della Fidapa Reggio Calabria sottolinea l’importanza del progetto “Educare alla Vita” che coinvolge alcune scuole della città partendo dalla periferia e toccando temi importanti come l’educazione sentimentale , il lavoro, l’accoglienza, la dipendenza da video giochi.

Tutto ciò è importante per una migliore crescita umana oltre che didattica.