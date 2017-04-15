Sabato 15 e domenica 16 aprile il Teatro della Girandola presenta A.A.A. Mor, spettacolo per bambini dai 4 anni nella rassegna Approdi

Il Teatro della Girandola presenta sabato 15 Aprile 2017 alle ore 18 e in replica domenica 16 aprile alle ore 18 lo spettacolo “A.A.A. Mor” con Ciccio Panza e Maria Dolores Compagnia Fuoco&Clownerie Regia di Santo Nicito – Pagliacci Clandesti. Lo spettacolo rivolto a un pubblico dai 4 anni in su, rientra nella rassegna dedicata al teatro famiglie “Approdi”. Ingresso con tessera. La stessa può essere sottoscritta il giorno stesso dello spettacolo. Si consiglia la prenotazione. info@pagliacciclandestini.it 3927496676

Sinossi La piazza del paese è vuota il nostro scienziato è alla ricerca del grande amore della sua vita. Una donna con la quale condividere ogni instante. Intanto la piazza del paese si riempie. Lo scienziato si avvicina a molte donne senza però trovarne una che riesca ad accedere il suo cuore. Non trovando la donna dei suoi sogni, decide di costruirsi il suo amore. In un angolo vi è una tenda, dietro la quale il nostro scienziato inizia a dare vita al suo amore. Una bambola meccanica, alla quale manca qualcosa, mancano le emozioni.

Tra danze di luce e momenti comici il nostro scienziato prova a dar vita alla sua bambola. Illudendosi che tutto questo possa portarla in vita. Ma proprio nel momento in cui decide di abbandonare il suo esperimento, accende la sua lanterna. Una vecchia leggenda dice che la fiamma proveniente da una piccola lampada a olio abbia la forza di fare incontrare due anime che si cercano da sempre. Ed è proprio in quell’istante che avviene la magia…