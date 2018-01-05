Il Teatro della Girandola riparte, dopo la pausa per le festività natalizie, con il cartellone della terza stagione della rassegna “Approdi”. La proposta teatrale è riservata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Il cartellone è realizzato con la direzione artistica di Santo Nicito.

All’interno del cartellone 2018 saranno presenti i seguenti spettacoli:

Gennaio

13/14 gennaio 2018 ore 18:00 “Le Lapin Blanc” con Enrico Benincasa Compagnia Pagliacci Clandestini

Febbraio 10/11 febbraio 2018 ore 18:00 “In Valigia…” di e con Mario Barnaba Marzo 10/11 marzo 2018 ore 18:00 “La storia di Celestino” di e con Cico Cuzzocrea

Aprile 14/15 aprile 2018 ore 18:00 “Storia d’amore di un paio di scarpe” di e con Amalia Ruocco

Appuntamento sabato 13 e domenica 14 gennaio alle ore 18 con lo spettacolo ““le Lapin Blanc”.

Ingresso con tessera. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it