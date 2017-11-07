Sabato 11 e domenica 12 novembre il Teatro della Girandola ospita Il primo bacio, spettacolo di burattini della compagnia La Gurfata per i più piccoli

Il Teatro della Girandola presenta, sabato 11 novembre alle ore 18:00 e domenica 12 novembre alle ore 18:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Approdi” dedicata ai più piccoli, lo spettacolo di burattini “Il primo bacio” della compagnia “La Gurfata”.

“Il primo bacio”

Peppe e Maria si danno un appuntamento speciale…sarà il giorno in cui finalmente potranno darsi il primo bacio! Ma un diavolo cattivo rapisce Maria mentre aspetta il suo fidanzato.

Solo con l’aiuto dei bambini Peppe riuscirà a liberare il suo amore e sconfiggere il diavolo….

E l’amore trionferà su tutto.

Ingresso con tessera. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it