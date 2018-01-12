Tegola per la Viola. Si infortuna l’americano
Caviglia ko per Chris Roberts: la guardia americana della Viola salta la sfida con Tortona. Il referto medico parla di una lesione al legamento
12 Gennaio 2018 - 20:13 | di Domenico Suraci
Lo statunitense si è infortunato in allenamento, non ci sarà nella sfida domenicale.
La Viola Met. Extra Reggio Calabria dovrà rinunciare a Chris Roberts per le prossime gare.
Brutta botta ad una caviglia per il texano che rischia uno stop problematico.
L’americano, dunque, non parteciperà alla gara contro la Bertran Tortona.
Da mercoledì, lo staff medico si dedicherà al cento per cento per far si che il recupero della guardia possa diventare brevissimo.
Il neo-arrivo Tommaso Carnovali, dunque, in gruppo dai primi giorni della settimana scalpita per trovare spazio e dovrebbe essere l’uomo indicato per sostituire lo statunitense.
Fonte: Reggioacanestro
Sospiro di sollievo
Il giocatore salterà certamente la gara di domani contro Tortona e molto probabilmente anche quella del “PalaTiziano” in programma il 21 gennaio contro la Virtus ma poi tornerà a disposizione di Coach Calvani.
Il referto medico parla di lesione distrattiva del legamento peroneo astralgico anteriore con solo 15 giorni di recupero.
Fonte: seriea2italia
Foto di Emanuele Praticò
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