Domenica 27 maggio, nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza, si è svolta la serata conclusiva della Cosenza fashion week giunta alla seconda edizione organizzata e ideata dalla talentuosa Giada Falcone. Il gran finale, dopo quattro giorni di eventi e sfilate, è stato affidato allo stilista Anton Giulio Grande che ha ricevuto da Cosenza fashion week e dall’amministrazione comunale e dal sindaco Mario Occhiuto l’ambito e prestigioso premio, il Telesio d’Argento simbolo della città, per i suoi primi venti anni di carriera.

Anton Giulio visibilmente commosso ha ringraziato l’organizzatrice Giada Falcone e il Sindaco che si è complimentato con lo stilista definendolo un simbolo, un esempio, un testimonial d’eccezione del Sud e di quanto al Sud si può emergere come ha fatto Grande con talento, studio, cultura e impegno dando un’immagine positiva alla regione Calabria.

In passerella 12 abiti di alta moda sensualissimi ed eleganti, sapientemente costruiti secondo competenze e tecniche di alta moda vera …. pizzi, chiffon, ricami opulenti e mantelle preziose per un finale da mille e una notte da mozzare il fiato ad una Cosenza incantata da tanto talento, che incorona Anton Giulio Grande come Re indiscusso dell’alta moda.