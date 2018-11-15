Da domani una massa di aria fredda da Est farà calare le temperature di 10 gradi: piogge anche forti su Calabria e Sicilia ioniche, poi un ciclone mediterraneo

Da domani una massa di aria fredda da Est/Nordest investirà tutte le regioni italiane provocando un calo termico di 10 gradi. Il freddo si accentuerà nel corso del weekend con valori termici sotto la media del periodo di 5-6°C. Per quanto riguarda le precipitazioni l’aria fredda le favorirà sulle regioni adriatiche dove nevicherà sopra i 1000 metri, sulla Sardegna orientale con neve a 1500 metri, sui rilievi del Piemonte con neve a 8-900 metri.

Altre piogge sono attese su Sicilia e Calabria ioniche, anche forti. Lunedì non si supereranno i 10-13°C al Centro-Sud. E si annuncia anche un importante guasto del tempo atteso tra lunedì e martedì quando un ciclone mediterraneo farà peggiorare fortemente il tempo su tutte le regioni, e date le basse temperature porterà la neve fino in pianura al Nordovest.