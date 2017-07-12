“Il tempo del coraggio”, il nuovo libro di Rosa Marrapodi

“Il tempo del coraggio”: è questo il titolo del volume di poesie, firmato da Rosa Marrapodi, che verrà presentato oggi, 12 luglio, alle ore 19, presso la parrocchia Santa Maria Odigitria, di Via Sbarre Centrali.

L’iniziativa è stata promossa dalla Parrocchia e dall’Azione Cattolica gruppo adulti di Santa Maria Odigitria, in collaborazione con le associazioni culturali Artemia e La Voce del Sud e la casa editrice Città del Sole edizioni. La serata si aprirà con i saluti del parroco della chiesa di Santa Maria Odigitria, don Pasquale Catanese, e del Direttore Responsabile de La Voce del Sud, Saverio Zuccalà. L’introduzione al tema della serata sarà curata da Leone Campanella, direttore editoriale de “La Voce del Sud” mentre in veste di relatori interverranno:

Gianni Favasuli, poeta, cantastorie ed autore della prefazione del volume; Vincenzo De Angelis, poeta, scrittore e membro della deputazione di storia patria locale; Antonio Zavettieri, animatore del gruppo adulti dell’Azione cattolica che operano nella parrocchia e poeta. Seguiranno, poi gli interventi dell’autrice, Rosa Marrapodi, e dell’editrice, Antonella Cuzzocrea, di Città del Sole edizioni.

Docente di materie letterarie in quiescenza, Rosa Marrapodi da Bruzzano Zeffirio, è stato per ben dieci anni sindaco del proprio paese e non è una fatiche letterarie avendo già all’attivo sia pubblicazioni in prosa che in poesia. Vincitrice di diversi concorsi letterari, ha da poco sfornato “Il tempo del coraggio”.

Associazione Culturale La Voce del Sud