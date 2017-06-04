“Il tempo di Einstein” la conferenza di Rosaci in onore del genio della scienza
Venerdì 9 giugno alle 17 da Falzea la conferenza di Domenico Rosaci sul tempo di Einstein, nel ciclo I Poeti della Filosofia
04 Giugno 2017 - 13:43 | di Eva Curatola
Venerdì 9 Giugno, alle ore 17, presso la Casa Editrice Falzea (Viale Calabria, 60), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Il Tempo di Einstein“, nell’ambito del ciclo di conferenze “I Poeti della Filosofia“.
“Il Nessun uomo ha mai cambiato la visione del mondo per la propria epoca in misura pari a quanto ha fatto Albert Einstein per la nostra.
Ciò che risulta però più curioso è come ancora pochissime persone, ad oltre sessant’anni dalla morte del geniale scienziato tedesco, siano davvero coscienti di cosa in realtà abbia scoperto Einstein.
Questa constatazione rende conto del livello di inconsapevolezza dell’uomo di oggi, che pretende di idolatrare una religione chiamata Scienza, di cui neppure comprende i basilari fondamenti.
Eppure Einstein ci ha regalato una visione dell’Universo che sbigottisce ed emoziona, suscitando più interrogativi che risposte.
Un Universo in cui tutto ciò che era sempre esistito in passato, adesso si scopre falso e illusorio.
E la principale di tali illusioni si chiama Tempo.
E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli” e “La Zingara di Metz” e dei saggi “Arcana Memoria: Storia dell’esoterismo” e “Il Labirinto del Cristo“.
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