Tendenze Autunno-Inverno 2013/14: Quest’anno il guardaroba è da ‘dipingere’

Dalle passerelle di New York, Parigi, Londra e Milano le tendenze per l'autunno-inverno: bianco e nero, tartan, animalier e il ritorno della cappa

di Maria Carmela Di Marte -Nonostante le temperature a dir poco estive è arrivato il momento per tutte le donne di dare un’occhiata al proprio guardaroba e fare un resoconto di ciò che è bene portarsi con sé nell’autunno imminente e ciò che invece può abbandonarci, almeno momentaneamente, aspettando un tocco creativo di rivisitazione che lo porti ad essere nuovamente un capo da indossare.

Le tendenze delle fashion week per il 2013/2014

Ed ecco che dalle fashion week di New York, Parigi, Londra e Milano, arrivano le nuove tendenze in materia di colori e abbigliamento per la stagione Autunno/Inverno 2013/2014. Per i colori vi è il grande ritorno del bianco nero, linee decise e contrasti che richiamano alla Op Art, il movimento di arte astratta degli anni Sessanta, le troviamo nelle sfilate di Alberta Ferretti e Alexander McQueen. Si passa inoltre dal richiamo alla tecnologia, con tonalità elettriche digitali, nei colori rosa e blu di Chanel, al romanticismo delle favole incantante con il rosa cipria di Cloé.

Grande protagonista sarà il tartan, con stoffe lavorate ad intreccio per creare un capo unico che del kilt scozzese ha ben poco, come dimostrano i capi di Céline e Stella McCarteny.

Per le amanti dell’animalier vi è il ritorno del cavallino con la tracolla di Katie Grand Loves Hogan e la ribalta della cappa – che sia corta come ce la presenta Valentino o lunga fino ai piedi, nera o colorata, l’importante è che richiami alla mente l’immagine dolce di Biancaneve – sulla pelliccia, utilizzata non più come le dive anni’40, lunga, ma avvolta al collo impreziosendo così decolté e braccia.

I colori della stagione secondo Pantone

Per quanto riguarda i colori, Pantone, da anni leader nel campo del colore ci presenta la sua tavolozza di colori per la stagione autunnale, il Fashion Color Report Fall 2013, con colori accessi e vibranti che spaziano dal verde scintillante Emarald al sostituto del nero, il Mykonos blue ; dal viola Acai all’arancio Noi; dal grigio mercurio Turbolence al seducente marrone Carafe.

Scegliendo il vostro colore preferito, fate come le stagioni: cambiate continuamente e sperimentate nuovi abbinamenti di colori.