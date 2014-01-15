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Tendenze Moda Primavera-Estate 2014. Tutte le novità sui fashion trend delle migliori collezioni.

Dalle passerelle internazionali i must have della stagione: dopo anni di essenzialità torna l'esuberanza, tra arte figurativa, disco glam, punk e op art

15 Gennaio 2014 - 12:01 | di Redazione

Tendenze moda primavera-estate 2014: i fashion trend delle migliori collezioni

di Maria Carmela Di Marte- Quando lo stile chiama, New York, Parigi, Milano e Londra rispondono sempre in modo attivo.

Ed ecco che dalle migliori passerelle spuntano i must have per la primavera estate 2014.Dopo anni di linearità, astrattismo e essenzialismo, finalmente vi è il ritorno all’esuberanza, alla decorazione estrema. La parola d’ordine per questa primavera è “osare”.Tra le ispirazioni delle collezioni estive troviamo l’arte figurativa: compaiono sugli abiti disegni e immagini rappresentanti volti femminili, frutto del genio artistico dei designer come la collezione di Antonio Marrasa; ispirate ad artisti come Paul Gaugin nel caso della gonna di raso di seta di Aquilano o dai murales di Diego Rivera come nel caso di Miuccia Prada.

Anni Sessanta e stile disco glam

Tom Ford, Gucci e Marc by Marc Jacob si lasciano invece cullare da atmosfere anni Sessanta, dallo stile disco glam: riflessi metallici, paillettes, lamé,per creare riflessi metallici che uniti a colori abbaglianti, rendono le serate indimenticabili e le notti danzanti.

Lo stile punk è stato motivo d’ispirazione per le collezioni di Versace, Kenzo e Saint Laurent, che con la presenza incessante di pelle nera e chiodi , richiamano gli anni Cinquanta e lo stile punk -rock che ha contraddistinto quegli anni di feconda ribellione, unendovi l’eleganza dello stile contemporaneo con la presenza di trasparenze di camice,e l’aggiunta di borchie e fibbie dorate.

Op art e ispirazioni tribali

Ungaro, Derek Lam ed Edun si ispirano invece all’op art: compaiono così raffigurazioni geometriche di cerchi, quadrati, triangoli che esibiti su capi in bianco e nero, creano particolari effetti ottici.

Alexander Mc Queen, Armani, Marc Jacob si ispirano al mondo tribale: con richiami alle città più interessanti del mondo e i dettagli folkloristici, uniti a colori tradizionali resi preziosi dalla presenza di gioielli tribali, dai drappeggi e dalle stampe grafiche, ci presentano una mappa stilistica del mondo intero.

Il rosa pallido e il pop color block

Vi è inoltre il ritorno del rosa pallido e dello stile bon-ton con la presenza di camicette, abiti e gonne da brava ragazza, nelle tonalità morbide e sofisticate del rosa nelle collezioni di Chanel, Galliano e Balmain. A questo si uniscono le collezioni di Edun, Lacoste Calvin Klein e Iceberg, con capi minimalisti ispirati al mondo urbano, impalpabili, aurei e sensuali, con trasparenze nelle nuance del bianco che diventano tutt’uno con il colore della pelle.

Grande spazio è dato alla pop color block: un richiamo alla moda degli anni Ottanta, con la presenza di abiti dalle linee e dai colori accesi, come il  giallo canarino, rosa shocking, arancione e tutta la tavolozza dei colori più impensabili, per chi, come la donna di Ungaro, Fausto Puglisi e Mouret, ama farsi notare.

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