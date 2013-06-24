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Tendenze Summer 013: Fashionable Plexiglass!

Borse, scarpe e gioielli in plexiglass trasparente invadono le passerelle: il materiale simbolo dell'estate 2013 scelto da Valentino a Zara

24 Giugno 2013 - 17:12 | di Redazione

Accessori in plexiglass trasparente, tendenza estate 2013

-di Laura Maria Tavella. L’estate è da sempre sinonimo di libertà, freschezza e spensieratezza.

Chi meglio del plexiglass, allora, incarna meglio questi stati d’animo?

Quel PVC trasparente e dall’aria un pò anonima si è colorato-o anche no- e decorato per riempire i nostri armadi trasformando borse, scarpe e gioielli in accessori non solo divertenti ma anche molto fashion, per diventare il materiale d’uso per gli accessiori di questa primavera/estate 2013.Trasparente come vetro e resistente come metallo, sulle passerelle, delizia gli occhi di tutte le fashion victim, adesso non più solo in spiaggia, con le sue svariate forme e con i suoi mille stili.

Tanti i nomi di brand che hanno accolto questa novità come Valentino, Givenchy, Louis Vuitton, Burberry, Marc by Marc Jacobs, Chanel ma anche marchi low cost come Zara, H&M e Mango. Che vogliate usarlo di giorno in maniera più casual o di sera in una mise più elegante e raffinata, non potrete più farne a meno. E ricordate di mettere tutto in bella vista, soprattutto nelle borse: la parola d’ordine è svelare ogni vostro piccolo segreto!

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