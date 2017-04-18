Tennis, allo Sport Village di Catona il Memorial Ciprioti

Torna il “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti“. È giunto, infatti, all’undicesima edizione il torneo nazionale di tennis di terza categoria maschile che lo Sport Village di Catona organizza dal 2007 per ricordare la figura dell’ex consigliere comunale e provinciale. Un appuntamento divenuto ormai un classico di primavera che, per questo 2017, si terrà sui tre campi in terra rossa della struttura dal 27 aprile al 7 maggio con il patrocinio della Federazione Nazionale Tennis (Fit).

“Si tratta – spiega Francesco Violante presidente dello Sport Village – di un rendez-vous sportivo che negli anni ha conquistato sempre più iscritti, tanto da permetterci di inserirlo, senza alcun tentennamento, nell’agenda degli eventi previsti dal circolo per l’apertura della bella stagione. Tanti, infatti, gli atleti che hanno voluto presenziare al Memorial in questi ultimi 10 anni, rendendoci orgogliosi sia del torneo e di come esso sia cresciuto nell’ambito tennistico calabrese, sia dell’idea di voler ricordare un nostro affezionato ed indimenticabile socio attraverso lo sport che egli amava, veicolando così tutta la positività insita nel praticare questa nobile disciplina.

Un messaggio indirizzato soprattutto ai più giovani, che partecipano sempre numerosi, affinché comprendano ulteriormente il valore dell’aggregazione e della sana competitività”. “Tutto lo staff organizzativo del Palextra Club con in testa Francesco Postorino e Marco Bonforte – conclude Violante – sta lavorando alacremente per l’ottima riuscita del Città di Catona e sono sicuro che anche questa edizione saprà far ritrovare all’interno dello Sport Village tantissimi tennisti ed appassionati”.