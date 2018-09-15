Tennis, concluso il 5° torneo memorial Carlo Crucitti
Si chiude il 5° memorial Carlo Crucitti con 50 iscritti al singolare e 15 coppie nel doppio: ecco i vincitori dei tabelloni
15 Settembre 2018 - 08:55 | di Vincenzo Comi
Si è concluso il 5° torneo di tennis memorial Carlo Crucitti che si è svolto presso la sede di via Nazionale Archi dal 31 agosto al 12 settembre. Gli iscritti al singolare maschile sono stati 50 e del doppio maschile 15 coppie suddivisi in 3 tabelloni.
Il tabellone intermedio di 4 categoria vinto da Sarica Andrea Giuseppe classifica 4.1 del Circolo Tennis Crucitti su Brigandì Massimiliano del TC Pharaon con il punteggio di 6/1-6/2.
Nel tabellone di 3 categoria primo classificato Gitto Antonino del CT Polimeni contro Doldo Vincenzo del CT Polimeni con il punteggio di 6/3-6/2
Nel tabellone doppio 3 categoria vince la coppia TRIPODI GIUSEPPE-SCIONTI GIUSEPPE (CT RIZZICONI) su FARAONE ANTONINO-PATANE’ LUCA (TC PHARAON-CT POLIMENI) con il punteggio di 5/7-7/6-10-6 supertiebreak.
Alla premiazione presenti il Presidente Demetrio Crucitti il Consigliere Nato Antonio e l’organizzatore Sarica Andrea che hanno ringraziato tutti i presenti rinnovando l’appuntamento al prossimo anno .
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