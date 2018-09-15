Si è concluso il 5° torneo di tennis memorial Carlo Crucitti che si è svolto presso la sede di via Nazionale Archi dal 31 agosto al 12 settembre. Gli iscritti al singolare maschile sono stati 50 e del doppio maschile 15 coppie suddivisi in 3 tabelloni.

Il tabellone intermedio di 4 categoria vinto da Sarica Andrea Giuseppe classifica 4.1 del Circolo Tennis Crucitti su Brigandì Massimiliano del TC Pharaon con il punteggio di 6/1-6/2.

Nel tabellone di 3 categoria primo classificato Gitto Antonino del CT Polimeni contro Doldo Vincenzo del CT Polimeni con il punteggio di 6/3-6/2

Nel tabellone doppio 3 categoria vince la coppia TRIPODI GIUSEPPE-SCIONTI GIUSEPPE (CT RIZZICONI) su FARAONE ANTONINO-PATANE’ LUCA (TC PHARAON-CT POLIMENI) con il punteggio di 5/7-7/6-10-6 supertiebreak.

Alla premiazione presenti il Presidente Demetrio Crucitti il Consigliere Nato Antonio e l’organizzatore Sarica Andrea che hanno ringraziato tutti i presenti rinnovando l’appuntamento al prossimo anno .