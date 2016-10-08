Tennis Europe Junior Masters 2016: Federica Sacco approda in finale

Al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria è giunto il giorno delle semi-finali del Tennis Europe Junior Masters 2016, la competizione tennistica che riunisce i migliori tennisti europei under 14 e 16 maschili e femminili.

Sacco in finale, Musetti si ferma in semifinale

Continua il sogno di Federica Sacco, la giovane tennista italiana accede alla finale del Junior Masters under 14, eliminando in semifinale la tenace slovena Falker (testa serie n.4). Si ferma invece il cammino del promettente Lorenzo Musetti, sconfitto in semifinale dal danese Rune al termine di una gara durante la quale l’italiano ha vanificato una grande occasione dopo aver vinto nettamente il primo set (6-1). Musetti avanti (3-1) anche nel secondo set si è fatto prima rimontare e poi superare (3-6).

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Qualche errore di troppo per il giovane italiano ha condizionato anche l’ultimo e decisivo set, chiuso con maggiore ordine dal danese Rune (4-6) che affronterà in finale l’ucraino Papoe. Musetti giocherà invece la finalina per il terzo e quarto posto contro il danese Moller.

Per la napoletana Sacco del “TC Fireball”, invece, si tratta di un risultato di enorme soddisfazione, giunto dopo un incontro tutto in salita, complice un primo set ceduto all’avversaria. Federica Sacco, seguita dal maestro Lino Sorrentino, non è nuova a queste imprese e come accaduto nei quarti di finale ha mantenuto i nervi saldi, costringendo la Falker a giochi prolungati che alla fine hanno premiato la tenacia e la pazienza negli scambi.

“Non mi aspettavo di arrivare fino in finale – ha dichiarato Federica Sacco al termine della semifinale – conoscevo bene il valore e la bravura della Falker, quindi ho cercato di mettere tutta me stessa per evitare di sbagliare e restare costante negli scambi. In avvio di gara ho pagato subito il break ad inizio set, poi mi sono caricata al meglio nel secondo set anche se ad un tratto stavo cadendo nell’errore di pensare di aver vinto. Nell’ultimo set invece sono rimasta molto lucida nonostante un po’ di stanchezza. Ringrazio ancora una volta il pubblico del Circolo Polimeni per l’affetto che mi ha dimostrato – ha concluso Federica Sacco – spero di non deluderli”.

Le finali under 14 e il Circolo Polimeni

Nella finale under 14, prevista per questa domenica mattina a partire dalle ore 10.30 circa, la Sacco affronterà la russa Timofeeva che ha eliminato in semifinale la bulgara Kanapatskaya (6-2, 6-0).

Grande la soddisfazione del Presidente del Circolo Polimeni Igino Postorino che ha seguito con particolare entusiasmo tutti gli incontri dei giovani italiani, avendo modo di coordinare al meglio tutti gli aspetti logicisti insieme al direttore del torneo Emilio Cozzupoli e al Giudice Arbitro Riccardo De Biase.

Le semifinali under 16

Nell’under 16 maschile le sorprese maggiori arrivano dalle prestazione dell’austriaco Krainer che ha superato abilmente le pretese dell’ungherese Khin, al termine di una gara quasi perfetta, durante la quale solo nel primo set c’è stato equilibrio.

Nella parte bassa del tabellone è stato il serbo Juhas a impressionare il pubblico e gli addetti ai lavori. In semifinale ha battuto nettamente il tedesco Steignegger con il punteggio di (6-0, 6-3).

Nell’under 16 femminile la finale sarà ad appannaggio della georgiana Dalakishvili che superato la russa Medvedeva (6-4, 6-4); più complicato il passaggio del turno della serba Malesevic che ha superato la russa Selekhmeteva al termine di una maratona tennistica durata oltre due ore (7-6, 7-7, 6-2).

Risultati delle semifinali e programma delle finali

Risultati semifinali under 14 maschili:

Papoe b. Moller: 6-2, 6-2

Rune b. Musetti: 1-6, 6-3, 6-4

Risultati semifinali under 14 femminili:

Sacco b. Falker: 3-6, 6-4, 6-4

Timofeeva b. Kanapatskaya (6-2, 6-0)

Risultati semifinali under 16 maschili:

Krainer b. Khin: 6-4, 6-1

Juhas b. Steinegger: 6-0, 6-3

Risultati semifinali under 16 femminili:

Malesevic b. Selekhmeteva: 7-6, 6-7, 6-2

Dalakishvili b. Medvedeva: 6-4, 6-4

Finale under 14 maschile ore 9.15:

Papoe v. Rune

Finale under 14 femminile ore 10.30:

Sacco v. Timofeeva

Finale under 16 femminile ore 12.00:

Malesevic v. Dalakishvili

Finale under 16 maschile ore 15.00:

Krainer v. Juhas