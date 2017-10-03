Ci sarà anche un tennista italiano a difendere i colori azzurri al “Tennis Europe Master Junior“ 2017 under 14 e under 16, maschile e femminile, che si svolgerà al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria dal 6 all’8 ottobre. Si tratta di Luca Nardi (nato il 6 agosto del 2003), inserito nella lista dei migliori under 14 europei come testa di serie n.6.

L’ultimo aggiornamento della “entry list” ha premiato il giovane talento italiano, sul quale la Federtennis sta investendo molto anche per via dei lusinghieri risultati conquistati nell’ultimo anno.

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La notizia della sua presenza ha ulteriormente alzato l’interesse degli appassionati calabresi e del “CT Polimeni” verso questa edizione del “Tennis Europe Master Junior”. Il circolo reggino, presieduto da Igino Postorino, che sta organizzato l’evento per la decima volta, sta allestendo il torneo nel migliore dei modi, cercando di confermare e migliorare l’accoglienza e la permanenza dei più forti 32 giovani tennisti europei.

Giovedì 6 ottobre, alle ore 19.00, è inoltre prevista la tradizionale cerimonia di benvenuto agli atleti e alle delegazioni. Un momento di grande interesse nel corso del quale saranno presentate le future stelle del tennis europeo in lizza per il titolo “Master” 2017.

Orari degli incontri:

Venerdì 06 ottobre: dalle ore 9.30 alle 17.00 (quarti di finale); sabato 7 ottobre: dalle ore 9.30 alle 17.00 (semifinali); domenica 8 ottobre: dalle ore 9.30 alle 17.00 (Finali e cerimonia di premiazioni).