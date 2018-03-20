Tennis: ‘Junior Next Gen’, tutto pronto allo Sport Village di Catona

Allo Sport Village di Catona tutto pronto per accogliere “Junior Next Gen”, il più importante circuito giovanile nazionale di tennis. L’Accademia del Tennis di Reggio Calabria, in stretta collaborazione con la società sportiva Palextra, si appresta perciò ad ospitare un prestigioso ed unico appuntamento che proprio la Federazione Italiana Tennis ha voluto assegnare alla società reggina.

Il programma e le categorie in gara

La manifestazione si terrà da sabato 24 marzo a lunedì 2 aprile e vedrà protagonisti giocatori di entrambi i sessi del Sud Italia di età compresa tra 9 e 16 anni che si confronteranno suddivisi in under 10, under 12, under 14 e under 16, per accedere poi (i 5 atleti primi in ogni categoria) alla fase nazionale.

Si tratta, dunque, di un circuito dalla valenza eccezionale, non solo per la professionalità dei tennisti attesi sui campi, ma anche per la presenza, in città, di circa 300 atleti provenienti dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Calabria cioè le regioni che rappresentano la cosiddetta macroarea del Sud: basti pensare che i più prestigiosi circoli di quest’ultima, quindi Palermo, Catania, Messina, Napoli e da tutta la Calabria, saranno in campo con i loro migliori atleti. Inoltre, la Federazione Italiana Tennis sarà presente con una qualificata rappresentanza di tecnici del settore tecnico nazionale per l’intera durata del torneo: Germano Di Mauro responsabile della micro area del Sud, Paolo Girella coordinatore di tutta l’attività nazionale giovanile e, per qualche giorno, di Michelangelo Dell’Edera Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione e responsabile del Settore Tecnico Nazionale.

Un’opportunità, quindi, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto l’aspetto promozionale del territorio reggino, dove, in concomitanza con il periodo pasquale, soggiorneranno atleti, tecnici, maestri e familiari. Le competizioni si svolgeranno tutti i giorni e per l’intera giornata, richiamando sicuramente il pubblico delle grandi occasioni a fronte della levatura tecnica dei giovani tennisti.