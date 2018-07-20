Ritornano i grandi tornei di tennis allo Sport Village di Catona. Sotto la meticolosa organizzazione del Palextra Club e con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis, infatti, è pronto allo start il Torneo di singolare maschile Open Summer Cup 2018.

Un appuntamento molto atteso, che si concluderà il 29 luglio, in grado di richiamare atleti anche dalla vicina Sicilia, pronti a competere sui tre campi in terra rossa per conquistare l’ambito montepremi di 1500 euro. Saranno giorni intensi durante i quali molti seguaci della nobile arte potranno ritrovarsi nella struttura a nord di Reggio ed assistere a competizioni di alto livello. Per quanto riguarda le iscrizioni di 3 e 2 categoria ci sarà tempo sino a sabato 21, contattando la segreteria organizzativa al numero 392.2218838.