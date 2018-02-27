In serie C Nazionale il 5 a 2 sul TT Polistena vale la decima vittoria consecutiva e la vetta con 20 punti, mentre in C2 e D1 arrivano due stop

Bilancio in chiaroscuro quello della Polisp. Galaxy nel trascorso turno dei Campionati a squadre di tennistavolo.

In serie C Nazionale – Gir. Q – pur in formazione rimaneggiata per l’assenza di Luca Migliardi, la Polisp. Galaxy vince in trasferta per 5 a 2 contro il TT Polistena. Tre punti di Daniele Rizzo che supera Romeo 3/0, Cordiano 3/2, Longo 3/2 e due punti di Michele D’Amico che s’impone 3/0 su Cordiano e 3/1 su Longo, sono sufficienti per centrare la decima vittoria di fila e mantenere la testa della classifica con 20 punti.

In C2 Regionale, invece, brusco stop a Castrovillari e sconfitta per 5 a 3 che non pregiudica più di tanto il campionato. Solo tre punti fatti e tutti di Massimo Mittiga che supera nell’ordine De Gaio 3/2, Catucci 3/0 e Lombardi 3/1. A secco Emilio Pellegrino e Carmelo Romeo che perdono i loro rispettivi incontri. Posizione di classifica invariata, quindi, con 10 punti nel carniere.

In serie D1 – Gir. Sud – altra sconfitta in trasferta per 5 a 3 contro la capolista TT Polistena “A”. Due punti di Peppe Neri che si afferma su Forestieri e Gerace con il medesimo parziale di 3/0 ed un punto di Pasquale Amodeo che batte Sceni 3/2, non bastano ad evitare la sconfitta contro la squadra che conduce in testa alla classifica.

Serie D1: il secondo posto resta saldo

Secondo posto mantenuto comunque con un bottino di 14 punti più che soddisfacente.

I campionati a squadre adesso si fermano per consentire lo svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti e di 2 ctg in programma dal 28 febbraio al 4 marzo a Terni.

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Nel singolo maschile di 2 ctg sarà impegnato Daniele Rizzo, punta di diamante della squadra di serie C.

Il prossimo turno di campionato a squadre tutto il 10 marzo per la Polisp. Galaxy. La C Nazionale sarà impegnata a Messina contro la locale Pongistica seconda in classifica, mentre la C2 Regionale e la D1 ospiteranno rispettivamente il TT Cosenza e gli Amatori Reggini “B” presso la palestra dell’Istituto “Righi” di Reggio Calabria.