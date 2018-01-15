Ha aperto sabato 13 gennaio il ristorante di pesce fresco dell'Hotel Stella Marina, con 150 posti e una terrazza per l'estate

Ha aperto i battenti sabato 13 gennaio il ristorante ‘Terrazza Mediterranea‘, locale situato all’interno dell’Hotel Stella Marina di Melito di Porto Salvo. “E’ andata molto bene, i clienti hanno assaporato i nostri piatti con piena soddisfazione. Ci siamo lanciati in questa nuova avventura con determinazione e fiducia, la cucina è sempre stata la nostra passione”, rivela Alessandro Leone, titolare del nuovo ristorante.

Il progetto da tanto tempo stimolava la curiosità della proprietà, mancava nel litorale jonico un locale di questo tipo e adesso la lacuna è stata colmata. “Come sempre punteremo alla qualità e alla cura dei dettagli. Presto ci saranno ulteriori novità -assicura Leone- a partire dalla serata speciale di San Valentino”.

Perché un ristorante di pesce fresco aperto anche d’inverno

Come è nata l’idea di aprire un ristorante di pesce fresco all’interno dell’Hotel Stella Marina? “Abbiamo deciso di voler aprire anche nel periodo invernale, per non rimanere limitati alla stagione estiva. Il nostro pesce è rigorosamente fresco, i nostri clienti troveranno sempre la vetrina con il pescato del giorno”.

Pochi piatti ma buoni, questo il motto che anima ‘Terrazza Mediterranea’, con le sapienti mani dello chef Totò Fallara ad elaborare portate che troveranno il favore dei palati. Aperto a cena (a pranzo solo su prenotazione), Terrazza Mediterranea dispone di 150 posti a sedere in un ambiente elegante e raffinato ed è quindi indicato anche per banchetti e ricevimenti.

Pesce crudo e griglieria le altre specialità del nuovo ristorante situato presso Hotel Stella Marina, durante i mesi estivi sarà possibile degustare i piatti anche nella ‘Terrazza Mediterranea’ all’aperto. Assicurato un ottimo rapporto qualità-prezzo, non poteva mancare a completare la ricca offerta anche un’accurata selezione di vini, sia italiani che internazionali.

TERRAZZA MEDITERRANEA

Via Lungomare dei Mille, 136, Melito Porto Salvo