Terza mostra collettiva d’arte ‘L’amore non è violenza’

di Giada Serranò – Inaugurata la mostra d’arte “L’amore non è violenza”, organizzata dalla direttrice di Art Accademy Artelis, Elisa Urso e dalla Consigliera Provinciale per le Pari Opportunità, Daniela De Blasio, presso il Palazzo Della Provincia di Reggio Calabria.

Ha preso parte al progetto una collettiva di artisti, selezionati da tutta Italia, che hanno rappresentato nelle proprie opere (non solo pittoriche), la violenza nelle sue varie forme.

Tra i presenti, anche Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore per le Politiche e Pianificazione Culturale – Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria.

Un progetto in tre tappe nel corso di un anno

Il progetto, nato il 19 dicembre 2014, con la presentazione del libro “D’improvviso l’inverno”, si è sviluppato in tre tappe nel corso di un intero anno.

<<La nostra accademia ha voluto rappresentare la violenza fisica e psicologica -spiega Elisa Urso- attraverso le immagini. Abbiamo selezionato 72 artisti, provenienti da tutta Italia per poter esporre le loro opere, composte da scultura, pittura e ceramica. Questo è il loro e il nostro grido contro la violenza>>.

L’arte, oltre ad essere un mezzo di espressione, può anche essere uno strumento di promozione sociale, così la Consigliera Provinciale per le pari opportunità, spiega l’importanza dell’arte, come mezzo per sensibilizzare l’osservatore, riguardo importanti tematiche sociali come, in questo caso, la violenza sulle donne: <<L’arte ha un impatto visivo diverso rispetto alla semplice trasmissione di dati, durante i convegni. Suscita nello spettatore sensazioni più immediate, rispetto a quelle basate su dati statistici, come ad esempio: quante donne sono state uccise quest’anno, numero, che aumenta sempre di più. L’impatto visivo, quindi, tocca le coscienze da un’altra angolatura>>.

Le altre iniziative della Provincia per le donne vittime di violenza

La provincia di Reggio Calabria, ha in programma anche un’altra iniziativa a sostegno delle donne che hanno subito violenze: <<Importante realtà del territorio, sono i centri antiviolenza -Continua la consigliera De Blasio- che, purtroppo, nella città di Reggio, sono solo due. Non è il numero che conta, bensì il fatto che questi centri si autofinanziano. Stiamo cercando di dare maggiore possibilità di azione a queste realtà, attraverso un’iniziativa, che si terrà il 28 novembre, intitolata: “Diamo un calcio alla violenza”. Una partita di calcio a cinque, alla quale parteciperanno anche le squadre degli avvocati e dei giornalisti. Sarà presente miss Italia e grazie all’acquisto di un biglietto di €2,50 verrà regalato un buono del valore di €15, che potrà essere speso presso gli affiliati “Compagnia della bellezza”, sponsor dell’iniziativa. I proventi serviranno, per finanziare i centri antiviolenza>>.