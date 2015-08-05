Terzo concerto del Live@Village: La musica del cambiamento

Anche per questa estate, l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da quattordici anni opera nel territorio per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, mette a disposizione dei giovani diversi strumenti per trascorrere in maniera differente e “non banale” questi mesi caldi nella nostra città.

Il festival al Villaggio dei Giovani, bene confiscato

Sabato 27 giugno ha preso il via l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, dal titolo “Live@Village – La musica del cambiamento”, un festival musicale che si svolge all’interno del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso nel febbraio 2010 all’associazione, che in questa struttura sul mare ha realizzato un centro per la formazione integrale e continua, attraverso esperienze residenziali e altre attività di animazione.

Il “Live@Village” si propone come occasione di incontro e di divertimento, per andare oltre l’imperante cultura mafiosa e per poter vivere momenti di condivisione.

Nella cornice di un bene confiscato alla criminalità organizzata, un gruppo di giovani sarà promotore di una iniziativa in cui protagonisti saranno altri giovani, cantautori, band e giovani artisti che, a titolo gratuito, allieteranno le serate con spettacoli di musica live.

Il terzo concerto con i Sun Sets Red

Dopo le prime due serate, svoltesi con grande successo, l’appuntamento per il terzo concerto del festival è per venerdì 7 agosto, alle ore 21, sempre al Villaggio dei Giovani, con la musica dei Sun Sets Red.

Tre ragazzi calabresi e due chitarristi inglesi si uniscono per coinvolgere il pubblico nella loro passione per la musica. Il loro talento si esprime in un genere che trae origine dal rock e dal blues e che, attraverso la scrittura e l’elaborazione musicale, trova un proprio percorso originale per il divertimento non solo dei musicisti, ma anche del pubblico, che potrà ascoltare brani inediti con arrangiamenti coinvolgenti. Alla voce Chiara Furfari, ex concorrente del format musicale televisivo “The Voice of Italy”, del team Noemi.

La rete di collaborazione della seconda edizione

Per questa seconda edizione del Live@Village, inoltre, l’associazione Attendiamoci ha creato una rete di collaborazione con altre realtà che, a titolo gratuito, hanno aderito all’iniziativa e saranno protagoniste delle quattro serate: il contenitore di idee “Iamu.it”, piattaforma di comunicazione digitale; l’azienda “Calabria Pallet”, che ha fornito alcune strutture in legno, che verranno utilizzate dai deejay Paolo Cammera e Francesco Minniti e dal presentatore Maurizio Valenti, che si alterneranno nel corso delle quattro serate, in apertura dei concerti; e la startup “Marco&Davide”, un brand che si occupa della produzione artigianale di accessori di moda di pregio, ideata da due giovani fratelli reggini, che offriranno dei prodotti da loro realizzati, che verranno sorteggiati in ogni serata.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 7 agosto al Villaggio dei Giovani, dalle ore 21, per gustare un panino ed una bibita ed attendere, insieme, l’inizio del concerto dei Sun Sets Red. Per maggiori informazioni sulle serate in programma, è possibile visitare i siti web www.attendiamoci.it // www.villaggiodeigiovani.it // pagina Facebook Attendiamoci Onlus oppure contattare i numeri 333 561 1026 o 347 6086 215.