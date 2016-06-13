Terzo posto per il reggino Vincenzo Sgrò al Campionato del Mondo di Dama Under 18

Magnifico terzo posto per il 14enne reggino Vincenzo Sgrò nel Campionato del Mondo di Dama Under 18 concluso oggi a Roma. Il giovane studente del Liceo scientifico “A.Volta”ha stupito per la sua grinta e visione di gioco che ha supplito alla minor preparazione teorica rispetto agli avversari. Da notare che il minicampione di Reggio Calabria ha concluso a pari punti con il secondo classificato, ma è stato penalizzato dal peggior spareggio tecnico. Avrà comunque tempo per rifarsi. Il titolo mondiale è andato al turkmeno Ezizgylyjov, secondo Davide Zhou di Aosta.

Accanto al Mondiale Under 18 sono stati giocati il Campionato del Mondo femminile e il torneo di selezione maschile per designare lo sfidante del campione del mondo in carica nel 2017.

L’organizzazione e le nazioni in gara

La competizione, organizzata dalla Federazione Italiana Dama (disciplina sportiva del CONI) sotto l’egida della Federazione Mondiale, si è svolta presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI, in Largo Giulio Onesti (Zona Acqua Acetosa).

Le nazioni rappresentate, oltre all’Italia, sono state Inghilterra, Germania, Olanda, Turkmenistan, Ucraina, Barbados, Uganda, USA, Sud Africa, .

Due i direttori di gara, l’italiano Ezio Valentini di Trento e il tedesco Igno Zachos.

Il Mondiale femminile e il Challenge

Nel Mondiale femminile poche possibilità per la nostra rappresentante, la giovane Elena Valentini di Trento, soverchiata dalle professioniste straniere. Il titolo è andato ad Amangul Berdiyeva del Turkmenistan, che ha preceduto due ucraine, Alona Maksymova, all’esordio iridato, e la campionessa uscente Nadya Chyzhevska.

Successo italiano invece nel “Challenge” dove Sergio Scarpetta di Cerignola (Foggia) ha superato dopo un torneo equilibrato e drammatico l’ex campione del mondo Alex Moiseyev, russo naturalizzato americano; terzo posto per il livornese Matteo Bernini che per spareggio tecnico ha preceduto un altro ex campione del mondo, il sudafricano Lubabalo Kondlo, ottenendo un piazzamento alla vigilia insperato.

Da segnalare infine che la sera di venerdì 10 è stata celebrata la Assemblea elettiva della Federazione Mondiale che ha confermato come Vice Presidente l’Italiano Carlo Bordini.

Nella foto, da sinistra: Vincenzo Sgro, Ezizgylyjov, Zhou