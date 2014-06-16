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Tesseramento Summer 2014 “AcquaPazza Relaise&Chateaux”

Basic, Star, Double e Family Card: quattro formule per la stagione 2014 con lettini, ombrelloni, eventi e fitness inclusi

16 Giugno 2014 - 18:05 | di Redazione

-di Laura Maria Tavella. L’ “AcquaPazza Relaise & Chateaux”, il nuovo lido dell’ estate 2014, ha reso note le modalità e le informazioni per il tesseramento.

Quattro i pacchetti offerti: Basic, star, Double e Familiy card.

Il pacchetto BASIC comprende lettino garantito a soli 120 euro.

Il pacchetto STAR comprende lettino e ombrellone garantito a soli 150 euro.

Il pacchetto DOUBLE comprende 2 lettini e 1 ombrellone garantiti a 270 euro.

Il pacchetto FAMILY CARD comprende 2 lettini 1 ombrellone e bambini gratis  fino a 12 anni d ‘età a soli 300 euro.                                                                       Tutte le formule di tesseramento prevedono l’ all inclusive dei seguenti servizi:- ingresso privilegiato (entrata tornelli)  a tutti gli eventi organizzati all’ interno della struttura.- scontistica del 10% all’ interno della struttura su tutti i servizi ( bar , ristorazione ) ,presenti all’ interno della struttura e agli eventi organizzati.- zona wellness su prenotazione, con servizio massaggi e trattamenti di bellezza .- scontistica del 10% con tutti i partnership della struttura ( Nice Friendly bar , play , B’art , Octo boutique )- sconto o iscrizione gratuita per la stagione 2014/2015 alla palestra Sportcity.- accesso a tutte le attivita’ fitness presenti allì interno della struttura ( pilates, yoga, acquagym,aerobica,..)Per eventuale tesseramento comitive 8/10 persone contattare la direzione per formulare la proposta migliore al cliente.

Che aspetti? Affrettati e scegli il pacchetto su misura per te!

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