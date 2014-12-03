tesseriAMICI2015: l’assiociazione New Deal lancia la nuova campagna di tesseramento

L’Associazione New Deal ha avviato la nuova campagna di tesseramento, per l’anno 2014/2015, “#tesseriAMICI2015”: un’iniziativa voluta dal gruppo con l’obiettivo di far conoscere ai colleghi universitari e al territorio questa grande famiglia di giovani legati da una profonda amicizia e dalla voglia di realizzare qualcosa di positivo e costruttivo per gli studenti e, di conseguenza, per l’ambiente che li circonda, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole. Per questo, è importante anche ampliare la squadra coinvolgendo molti altri giovani in un’esperienza che renderà il periodo universitario molto più ricco e dinamico, grazie ad un percorso fatto non più solo di esami ma anche di iniziative di ogni genere, formative (universitarie, culturali e sociali) e ludiche. Tutte occasioni che stimolano i giovani a restare perché anche qui è possibile intraprendere un’interessante vita accademica da orgogliosi protagonisti!

Convenzioni e servizi per i soci

I soci, attraverso la tessera, avranno la possibilità di usufruire di circa trenta convenzioni presso varie attività commerciali della città oltre ad avere un canale privilegiato di accesso a tutte le iniziative associative. La tessera, infatti, si aggiunge ai servizi che l’Associazione si è sempre occupata di offrire agli studenti, come l’assistenza per le iscrizioni universitarie, la compilazione del modello ISEE, incontri con esperti per formulare un buon metodo di studio e vari altri colloqui, conferenze, seminari, progetti e attività di intrattenimento, tutto sempre gratuitamente!

Per tesserarsi è possibile recarsi presso la sede dell’Associazione in Via Filippini, 71, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 e scrivere una mail a newdealrc@gmail.com .Per ulteriori info visitare il sito: www.associazionenewdeal.org