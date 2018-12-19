Quando meno ce lo aspettiamo l’Italia si dimostra un paese all’altezza dei suoi valori. Grandi popoli, grandi tradizioni, ma anche tanto, tanto cuore. É così che, nella giornata di ieri martedì 19 dicembre 2018, il Consiglio nazionale dell‘Ordine dei Giornalisti ha ratificato l’iniziativa promossa dal Presidente regionale dell’Ordine del Trentino Alto Adige Mauro Keller e ha rilasciato un tesserino alla memoria di Antonio Megalizzi.

Il giovane reggino, trentino d’adozione, ucciso nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo, vede finalmente il suo sogno realizzato. La tessera, annunciata subito dopo la morte del giovane italiano che raccontava l’Europa ai suoi coetanei da giornalista, reca la data dell’11 dicembre, il giorno dell’attentato a Strasburgo, quando Cherif Chekatt ha sparato sulla folla nella cittadina francese uccidendo cinque persone.

Il giornalismo era una delle grandi passioni di Antonio che a breve avrebbe completato la pratica per iscriversi nel registro dei pubblicisti.