Test di lusso: la Domotek cresce e convince. Esordio per Klemen Sen

Il nuovo innesto non si è risparmiato. Dirompente in attacco, concentrato in ricezione e pienamente coinvolto nel sistema di gioco

Un allenamento congiunto che vale molto più di una semplice sgambata. La Domotek Reggio Calabria continua il suo percorso di avvicinamento al rush finale di questa pre-season e lo fa testando il parquet di Palmi contro una formazione importante. Il verdetto del campo, al di là del punteggio finale di 3-1 (19-25, 30-28, 25-18, 25-21), restituisce una Domotek in netta e soprattutto continua crescita, capace di rispondere presente sia fisicamente che mentalmente nonostante le assenze. La squadra di Antonio Polimeni ha ben figurato contro una Sviluppo Sud che anche dal canto suo ha dovuto fare i conti con l’assenza dei due stranieri out per infortunio. Gli Amaranto invece ancora senza Buzzi e Saitta e con Sen schierato solo nei primi due set.

La grande nota lieta di giornata è infatti l’esordio assoluto in maglia Domotek per Klemen Sen. Il nuovo innesto non si è risparmiato, nonostante il lungo viaggio, dimostrandosi da subito sul pezzo. Dirompente in attacco, concentrato in ricezione e pienamente coinvolto nel sistema di gioco, Sen ha dato l’impressione di essere già parte integrante del gruppo squadra. Molto bene Boiko. Martedì al Palacalafiore, ultimo test della pre-season contro Modica, forte realtà di Serie A3