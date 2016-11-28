Il Tg della Rai Calabria tra i migliori in Italia

Il Tg della Rai Calabria tra i migliori d’Italia.

E’ quanto sostiene il Piano Editoriale della televisione di Stato, che riassetta le dinamiche dell’informazione locale.

A fronte di varie realtà, che nel documento vengono stigmatizzate (vedi l’Abruzzo), il Piano riserva parole lusinghiere al tg calabrese, grazie soprattutto all’opera portata avanti negli ultimi mesi da Alfonso Samengo.

La Tgr Calabria, si legge nel documento, “in un anno ha completamente cambiato il proprio prodotto, che era antiquato e molto condizionato dalla politica”. Un giudizio che accomuna la Tgr Calabria retta da Samengo ad altre regioni virtuose, come la Liguria, e davanti ad altre, come la “civilissima” Emilia Romagna: “I notiziari televisivi, Buongiorno Regione e le rubriche di questa sede sono tra i migliori di tutte le sedi regionali”.