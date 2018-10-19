Tgr Calabria, presto in onda ‘L’agricoltura come risorsa’
Frutti tropicali, giovani under 35, clementine, caporalato e cannabis legale: dal 22 al 26 ottobre nel tg delle 14 alla scoperta dell'agricoltura calabrese
19 Ottobre 2018 - 09:25 | di Eva Curatola
L’agricoltura è una risorsa per la Calabria, con numeri in crescita, anche se con potenzialità non pienamente sfruttate e problemi presenti da tempo, a partire dal caporalato. La Tgr Calabria – direttore Alessandro Casarin, vicedirettore Carlo de Blasio, caporedattore Luca Ponzi – dal 22 al 26 ottobre nel tg delle 14 trasmetterà un’inchiesta che porterà alla scoperta di un mondo spesso sconosciuto.
Il giornalista Massimo Lanari è partito dai cambiamenti climatici che stanno aiutando a diffondere nel reggino i frutti tropicali, dalle banane, all’avocado, fino al frutto della passione. Ha poi seguito la scommessa dei giovani in agricoltura, nella regione infatti il 10% delle imprese è guidato da under 35. Le clementine, la più importante produzione calabrese hanno ancora grandi margini di crescita, ma devono fare i conti con la concorrenza spagnola e con il caporalato. Sempre in Calabria si sta diffondendo la coltivazione legale della cannabis, con imprese gestite da giovani e una normativa ancora incerta. Infine i boschi, che lo scorso anno sono bruciati, spesso per incendi dolosi, possono diventare occasione di produzione di qualità, con progetti gestiti da alcune cooperative di giovani.
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