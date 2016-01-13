The Leading Hotels of the World (LHW) partecipa ad alcuni progetti televisivi

di Daniela Bonanno Conti – The Leading Hotels of the World (LHW), la più ampia collezione internazionale di alberghi di lusso con oltre 400 hotel in più di 80 Paesi supporta con il nuovo anno, alcuni progetti televisivi tra cui MasterChef Italia 5, in onda su Sky Uno HD dallo scorso 17 dicembre e il nuovo docu-fiction dedicato alle famiglie italiane Chiedi a Papà, prodotto da Indigo Film, in onda dall’8 gennaio in seconda serata su Rai3. Proprio in una delle gare in esterna di MasterChef 5, sarà protagonista indiscusso The Leading Hotels of the World ma la destinazione alberghiera è ancora top secret.

In “Chiedi Papà”, invece in ogni puntata sono coinvolte due famiglie di diverse regioni italiane. Alle madri viene offerto un soggiorno da sogno in una delle location alberghiere più esclusive di LHW. Per l’occasione sono state coinvolte 10 strutture LHW, che sono diventate le vere protagoniste nelle varie puntate della docu-fiction. Il Marketing Director, The Leading Hotels of the World, Federica Damiani ai microfoni dei giornalisti ha così commentato la nascita di queste iniziative che hanno permesso a The Leading Hotels of the World (LHW) di entrare nelle case degli italiani.